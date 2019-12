Ab sofort gilt auch für drei große Baustellen des Ingenieuramtes der Stadt Gladbeck eine "Weihnachtspause".

Über die Weihnachtsfeiertage und auch über den anschließenden Jahreswechsel werden die Arbeiten an der Brücke Beethovenstraße in Zweckel, die Kanalbauarbeiten an der Kortestraße in Stadtmitte und auch im Bereich der Baustelle auf der Marathonbahn im Wittringer Wald ruhen.

Die Baustellen, so die Versicherung des Ingenieuramtes, seien allesamt entsprechend gesichert.

Die Fortsetzung der Arbeiten ist ab dem 6. Januar 2020 geplant.