Helm auf bei Radfahren,

ob mit oder ohne E-Motor !

POL-RE: Gladbeck: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin stürzte in Gladbeck und zog sich Verletzungen zu.

Auslöser: Ein Autofahrer war auf den Fahrradschutzstreifen geraten.

Wie die Polizei am Freitag meldete, verunglückte am späten Mittwochnachmittag eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin in Gladbeck.

Der Unfall ereignete sich im Bereich Otto-Hue-Straße/Vehrenbergstraße

Die Frau aus Gelsenkirchen mit einem Pedelec war laut Bericht auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs. Gegen 17.45 Uhr bog ein 65-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen von der Otto-Hue-Straße nach links auf die Vehrenbergstraße ab. Dabei geriet er auf den Fahrradschutzstreifen. Die Pedelec-Fahrerin befürchtete einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer, erschrak und stürzte.

POL-RE: Bottrop: Radfahrerin beim Abbiegen angefahren

Im Bereich In der Welheimer Mark/Prosperstraße sind am Mittwochabend ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Dabei wurde die 23-jährige Radfahrerin aus Bottrop schwer verletzt. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Essen wollte gegen 18.30 Uhr von der Straße In der Welheimer Mark auf die Prosperstraße abbiegen und kollidierte dabei mit der Pedelec-Fahrerin, die von rechts kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Deutlicher Anstieg tödliche Unfälle - E-Bikes -

Erstveröffentlichung in „mobil und sicher - Das Verkehrswachtmagazin“ 3/2021, www.mobilundsicher.de

Entgegen der Empfehlung der Vors. des ADFC Gladbeck gegen eine Helmpflicht

zu agieren.

Zeigen doch diese ganz aktuellen Unfälle dass mit Helm auf die verunfallte Person

sicherlich gut geschützt ist ;

das berichten immer wieder Verunfallte und mit

"geringen Kopfverletzungen* davon getragene Radfahrer*Innen !

Am ehesten sind Helme für untrainierte

Senioren von Nutzen.

so eine Aussage in einer Untersuchung der Uni-Magdeburg;