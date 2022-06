Die Welt-Kontinenz-Woche vom 20. bis 24. Juni 2022 ist die wichtigste Veranstaltungsreihe in Deutschland rund um Diagnose, Behandlung und Prävention von Inkontinenz. Initiator der Kampagne ist die Deutsche Kontinenz Gesellschaft. Die Klinik für Urologie und Kinderurologie am St. Barbara-Hospital Gladbeck informiert über effektive Therapien und macht Mut unter dem Motto: Inkontinenz behandeln – Lebensqualität erhöhen.

Gladbeck im Juni 2022 – Inkontinenz ist eine Volkskrankheit, dennoch leiden die Betroffenen häufig im Verborgenen. Aus Scham und Unwissenheit trauen sie sich nicht zum Arzt. So bleiben die Ursachen unbehandelt – die Symptome verschlimmern sich. Die Folgen sind weitreichend: In einer großen Patienten-Studie sagen 74 Prozent, dass die Inkontinenz ihr gesamtes Leben negativ beeinflusst. Dabei gibt es zahlreiche effektive Möglichkeiten, die Erkrankung zu heilen oder zumindest zu verbessern. Aufklären und Mut machen ist daher das oberste Ziel der bundesweiten

Welt-Kontinenz-Woche.

Der Schwerpunkt der Aktionswoche liegt im Aufklären. Denn Wissen motiviert, sich bei Inkontinenzproblemen ärztlich beraten zu lassen. Eine unbehandelte Inkontinenz dagegen belastet Körper und Seele. Das zeigte auch eine Studie*, bei der über 45-jährige Betroffene nach ihren Erfahrungen mit Inkontinenz befragt wurden: 74 Prozent von ihnen sagten, dass Inkontinenz ihr tägliches Leben allgemein einschränkt, 68 Prozent gaben darüber hinaus an, dass die Erkrankung auch ihr psychisches Wohlbefinden belastet. „Viele Patienten quälen sich unnötig lange mit Inkontinenzbeschwerden. Darum ist die Welt-Kontinenz-Woche so wichtig: Die Veranstaltungen bieten Betroffenen und Interessierten deutschlandweit die Möglichkeit, sich unkompliziert zu informieren und Experten zu befragen“ sagt Prof. Dr. med. Bernhard Planz.

Auch die Klinik für Urologie und Kinderurologie unter Leitung von Herrn Prof. Dr. med. Bernhard Planz beteiligt sich wieder mit einer kostenfreien inhaltsreichen Online-Veranstaltung über Go to Meeting und als Telefonaktion am 23. Juni 2021 von 13 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 02043 27815673.

Im Mittelpunkt stehen die Themen Inkontinenzursachen und wirksame Behandlungsmöglichkeiten. Heilung oder zumindest spürbare Erleichterung lässt sich oft schon mit einfachen Mitteln wie Änderung des Trinkverhaltens oder Beckenbodentraining erreichen. Der erste Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität ist dabei immer: Ein Arztbesuch.

Hierzu werden folgende Vorträge angeboten:

Diagnostik der Harninkontinenz (E. Bubenzer)

Am 23.06.2022 zwischen 13.30 und 14.00 Uhr über Go to Meeting

Harninkontinenz immer noch ein Tabuthema? (Prof. Dr. Planz)

Am 23.06.2022 zwischen 13.30 und 14.00 Uhr über Go to Meeting

Eine Übersicht aller Veranstaltungen (online und vor Ort) sowie aktuelle Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Kontinenz Gesellschaft unter www.kontinenz-gesellschaft.de.

So nehmen Sie an der Veranstaltung teil:

Hintergrund: Inkontinenz ist eine Volkskrankheit. Es gibt in Deutschland über neun Millionen Betroffene. Die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V. setzt sich seit 1987 für eine Verbesserung der Diagnose, Behandlung und Prävention ein – von Harn- und Stuhlinkontinenz sowie dem Einnässen beim Kind. Unter www.kontinenz-gesellschaft.de finden Betroffene und Angehörige wertvolle Informationen sowie örtliche Adressen von anerkannten ärztlichen Beratungsstellen sowie zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentren. Die Deutsche Kontinenz Gesellschaft ist eine gemeinnützige, medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft. Durch regelmäßige FortbildungsVeranstaltungen trägt sie darüber hinaus maßgeblich zur Qualitätssicherung in der Behandlung und Beratung von Menschen mit Inkontinenz bei.

*Quelle: Europäische Studie „Breaking the Silence“, durchgeführt vom Forschungs- und Analyseunternehmen Edelman Intelligence im Auftrag der Hartmann Gruppe