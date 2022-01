Bekanntlich verfügt die Stadt Gladbeck seit dem 3. Januar über eine kommunale Impfstelle, die in den Räumen des DRK in Stadtmitte, Bottroper Straße 6 (gegenüber dem Rathaus) untergebracht ist.

Es werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. Darüber hinaus finden Booster-Impfungen für Jugendliche, sowie Kinder-Impfungen statt.

Termine können online unter www.impfen-gladbeck.de gebucht werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit der Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung.

Für die laufende Woche stehen noch einige hundert Impftermine zur Verfügung!

In der ersten Januar-Woche ist das Impfzentrum am Mittwoch und Samstag von 10 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.