Die Stadt Gladbeck hat weitere Impfangebote für Gladbeckerinnen und Gladbecker geplant: Im Rahmen der städtischen Impfkampagne „Impfen rettet Leben!“ können sich Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren am 17. und 18. September wieder ohne Anmeldung und kostenlos mit dem Vakzin Biontech gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Auch für die weiterführenden Schulen soll Ende September eine zweite Aktion stattfinden. Am Freitag, 17. September, wird ein Impfbus Halt an der Ditib-Moschee an der Wielandstraße 17 machen. Zwischen 12.30 und 16 Uhr ist hier die Impfung möglich. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Gelsenkirchen statt, die den Impfbus und das medizinische Personal zur Verfügung stellt.

„Für die unbürokratische und unkomplizierte Hilfe aus unserer Nachbarstadt bedanke ich mich ganz herzlich bei Oberbürgermeisterin Karin Welge und den Kolleginnen und Kollegen der Gelsenkirchener Stadtverwaltung“, sagt Bürgermeisterin Bettina Weist.

Aufgrund der positiven Resonanz bei den zwei großen Impfaktionen auf dem Willy-Brandt-Platz wird in Kooperation mit dem Kreis Recklinghausen Impfwilligen am Samstag, 18. September, erneut zwischen 10 und 14 Uhr ein drittes Impfangebot auf dem zentralen Platz vor dem Rathaus gemacht.

Zudem wird es Ende September auch einen zentralen zweiten Termin für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen am Riesener-Gymnasium geben. Dabei werden auch Erstimpfungen angeboten.

Zu den Impfaktionen sind ein amtliches Dokument, wie der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass mitzubringen. Bei einer Zweitimpfung werden die Impfunterlagen von der Erstimpfung benötigt. Im Falle einer Impfung nach einer überstandenen Coronavirus-Erkrankung wird der Nachweis über die bereits überstandene Erkrankung benötigt.

Vor Ort müssen medizinische Masken getragen und die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.