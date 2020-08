❗️Am 13. September📅 ist Kommunalwahl.

Wir setzen uns dafür ein, dass möglichst viele Menschen mit Behinderung gut informiert an der Wahl teilnehmen.

✅ Die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben NRW –

haben Filmmaterial in Deutscher Gebärdensprache und in einfacher Sprache produziert, welches die wichtigsten Informationen zur Kommunalwahl zusammenstellt.

Dem Link folgen