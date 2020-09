Die moderne Kommunikationstechnik macht es möglich und die Stadt Gladbeck nutzt diese Chance, hat den den „Kita-Navigator“ in Betrieb genommen.

In der Praxis bedeutet dies, dass zum Kindergartenjahr 2021/2022, das am 1. August 2021 beginnt, für die Anmeldung zum Kindergarten ein elektronisches Vormerkverfahren eingeführt wird. Der Kita-Navigator ersetzt dann das Verfahren mittels Anmeldekarte.

Über www.gladbeck.kita-navigator.org können Eltern ab dem 1. Oktober ihre Kinder für einen Betreuungsplatz in den Gladbecker Kindertageseinrichtungen vormerken lassen. Über jedes internetfähige Endgerät können sich Eltern zukünftig über Betreuungsangebote aller Gladbecker Kindertageseinrichtungen informieren und sich nach Anlegen eines Nutzerprofils bei bis zu fünf Kitas vormerken lassen.

Vormerkung ist keine Anmeldung!

Allerdings verweist die Stadtverwaltung ausdrücklich darauf, dass die Vormerkung aber nicht mit einer Anmeldung gleichzusetzen ist. Die Vormerkung bietet außerdem auch keine Garantie für einen Betreuungsplatz in den jeweiligen ausgewählten Einrichtungen. Denn die Vergabe der Plätze erfolgt nach wie vor durch die Träger und wird erst durch einen Betreuungsvertrag zwischen den Eltern und der Kita verbindlich. Nachdem eine Einrichtung den Eltern einen Betreuungsplatz angeboten hat, haben Eltern dann sieben Tage Zeit mit der Kita Kontakt aufzunehmen und den Betreuungsvertrag abzuschließen.

Ab dem 1. Dezember können die Kitas ihre Zusagen an die Eltern in elektronisch - auf Wunsch auch per Briefpost - verschicken. Sobald alle Verträge geschlossen sind, erhalten nicht versorgte Eltern ab Mitte Januar eine Absage. Über den Kita-Navigator erhalten Eltern dann ebenfalls bis Ende Dezember eine Antwort der von Ihnen gewählten Kitas.

Für weitergehende Informationen stehen im Amt für Jugend und Familie die Mitarbeitenden der Kita-Verwaltung und des Familienbüros, sowie Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.