Am kommenden Sonntag, 27. September, stehen die Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters und des Landrates an. Das Wahlbüro der Stadt Gladbeck macht darauf aufmerksam, dass die roten Wahlbriefe für die Stichwahl bis zum Wahlsonntag, 16 Uhr, im Wahlbüro eingegangen sein müssen. Nicht rechtzeitig eingegangene Briefwahlstimmen können nicht gewertet werden.

Sollte ein rechtzeitiger Versand per Post nicht mehr möglich sein, empfiehlt das Wahlbüro, die Wahlbriefe direkt in einen der Hausbriefkästen des Rathauses am Willy-Brandt-Platz zu werfen.

Direkt gewählt werden kann natürlich am Tag der Stichwahl in den bekannten Wahllokalen oder bereits vor im Briefwahlbüro der Stadt Gladbeck. Dieses befindet sich im Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7, und hat Mittwoch (23. September) von 8 bis 16.30 Uhr, Donnerstag (24. September) von 8 bis 17.30 Uhr und am Freitag (25. September) von 8 bis 18 Uhr geöffnet.