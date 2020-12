Das Wetter ist ungemütlich, die Tage sind kurz: Jetzt ist die Zeit, sich mit einem guten Buch auf das Sofa zu kuscheln. Damit auch die Kinder neuen (Vor-)Lesestoff bekommen, haben wir einige Vorschläge für den nächsten Leseabend zusammengestellt.

Dabei stand das Thema "Reise" bei der Zusammenstellung ganz oben: Wenn schon die Winterreise ausfallen muss, kann man sich wenigstens in seiner Fantasie auf Entdeckungsreise machen. Los geht's!

Galaktisch: Der Ausflug zum Mond

Ausflug zum Mond

von John Hare



Eine Gruppe Kinder besteigt einen Raumtransporter. Und dann heißt es Take off! Das Ziel ist schnell erreicht: Der Mond! Im Gänsemarsch stapfen alle los, doch einer bleibt zurück. In der Ferne leuchtet unsere Erde und er muss sie unbedingt malen. Die Gruppe ist jetzt natürlich längst über alle Berge und der Raumtransporter startet – ohne ihn! Wie es weitergeht und welche Rolle dabei seltsame Mondwesen spielen, will man nun unbedingt wissen. Und dass es gut ausgeht, versteht sich von selbst! All das zeigt dieses textlose Bilderbuch. Der Erstling des Grafikdesigners John Hare aus Missouri erscheint 50 Jahre, nachdem die Menschheit einen großen Schritt machte.

Moritz Verlag, ab vier Jahre, 48 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-895-65381-0

Klassisch: Oh, wie schön ist Panama

Oh, wie schön ist Panama

von Janosch



„Die Geschichte, wie der kleine Tiger und der kleine Bär nach Panama reisen“ – so der Untertitel des Buches – ist sicherlich eines der berühmtesten Kinderbücher im deutschsprachigen Raum und das Reise-Kinderbuch in deutscher Sprache schlechthin. Eigentlich haben es der kleine Bär und der kleine Tiger in ihrem Haus am Fluss gemütlich. Eines Tages findet der kleine Bär eine Kiste, die von oben bis unten nach Bananen riecht. Auf der Kiste steht „Panama“. Also machen sich der kleine Bär und sein Freund, der kleine Tiger, auf den Weg dorthin, in das Land ihrer Träume.

Beltz & Gelberg, ab fünf Jahre, 48 Seiten, 13,95 Euro, ISBN:978-3-407-80533-1

Bissig: Krokodil über Bord

Juli und August – Krokodil über Bord

von Alexander von Knorre



Gemütlich treibt der achtjährige August auf einem aufblasbaren Gummi-Krokodil mitten auf dem Meer. Eigentlich hätte er jetzt gern ein Eis, stattdessen begegnet er Juli. Die schippert da ganz lässig auf ihrem Floß herum. Das Floß ist ihr Zuhause, bestens ausgestattet mit Hängematte, Huhn und einer Meerwasserdusche. Nur zu gerne würde August bei Juli als Schiffsjunge anheuern. Aber Juli lässt nicht jeden auf ihr Floß, erst muss August beweisen, dass er geeignet ist. Nach und nach freunden die zwei sich an und erleben gemeinsam die Abenteuer, Gefahren und Glücksmomente eines Vagabunden-Lebens auf hoher See. Ein Kinderbuch zum Vorlesen.

dtv junior, ab sechs Jahre, 128 Seiten, 12,95 Euro, ISBN 978-3-423-76248-9

Urban: Der Stadtbär

Stadtbär

von Katja Gehrmann



Als der Bär eines Tages erwacht, kommt ihm der Wald seltsam leer vor. Wo sind bloß die anderen Tiere? „Alle in die Stadt gezogen“, erklärt der Habicht. §Dort gibt es beheizte Höhlen, leckeres Essen und vor allem: keine Jäger!“ Das gefällt dem Bären, er macht sich auf die Reise und streift durch die Stadt. Katja Gehrmann hat eine überreich bebilderte Geschichte ersonnen, die genau am Übergang zwischen Bilderbuch und Erstlesebuch steht und perfekt für jene geeignet ist, die gerade anfangen, schon gerne selber zu lesen.



Moritz Verlag, ab sechs Jahre, 96 Seiten, 10,95 Euro, ISBN 978-3-8956-5376-6

Episch: Sasja und das Reich der Meere

Sasja und das Reich des Meeres

Von Frida Nilsson



Eines Nachts ist Sasjas Mama verschwunden. Der Tod muss sie entführt haben, da ist Sasja sich sicher! Der Junge schnappt sich das kleine Ruderboot des Nachbarn und fährt dem Tod hinterher, folgt ihm bis in sein Reich jenseits des Meeres. Sein Plan, den Tod zu überlisten und seine Mama zurückzuholen, ist kühn. Doch er findet Freunde in diesem ihm seltsam vertrauten und doch so fremden Reich: den gutmütigen Trine Tvefot, die mutige Prinzessin von Sparta und den nachdenklichen Höder von Harpyrien. Und nach einer langen, gefahrvollen und abenteuerlichen Reise steht Sasja tatsächlich dem Tod gegenüber. Eine Geschichte über Leben und Tod, Freundschaft und Mut.

Gerstenberg Verlag, ab elf Jahre, 496 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-8369-5688-8