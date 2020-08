Auch in Gladbeck hat die Corona-Pandemie den Terminkalender gehörig durcheinander gebracht. So wurde das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt Appeltatenfest schon vor Monaten abgesagt, findet in der Tat nicht statt. Aber trotzdem können die Geschäfte in der Gladbecker Innenstadt am 6. September, dem eigentlichen Appeltatenfest-Sonntag, zum verkaufsoffenen Sonntag einladen.

Grundsätzlich sind seit Anfang Juli verkaufsoffene Sonntage in Nordrhein-Westfalen wieder erlaubt. Dafür muss allerdings ein öffentliches Interesse dargelegt werden. Dieses liegt unter anderem im Erhalt und der Stärkung des örtlichen Einzelhandels. So bestätigen Umfragen des Handelsverbandes HDE sowie Gespräche mit der lokalen Händlerschaft massive Umsatzrückgänge im Handel infolge der Pandemie. Nur wenige Geschäfte können bislang an ihr Umsatzniveau vor Corona anknüpfen.

Den ansässigen Händlern soll es nun ermöglicht werden, ohne Großveranstaltung und sonstige „Publikumsmagneten“ am 6. September von 13 bis 18 Uhr ihre Türen zu öffnen. Aufgrund der besonderen Situation wird auch nur ein kleines Kulturprogramm den Sonntag, veranstaltet von Werbegemeinschaft Gladbeck e.V., dem Handelsverband sowie der Stadt Gladbeck, begleiten. Eine Marching-Band sorgt für musikalische Unterhaltung und der Jongleur „Schnecke“ lädt zum Staunen ein.

Seitens der Verantwortlichen wird versichert, dass mit Hilfe des vorgelegten Konzeptes alle nötigen Sicherheitsabstände eingehalten und große Menschenansammlungen, wie sie sonst beim Appeltatenfest ja üblich sind, vermieden werden. In allen Geschäften gilt natürlich die Maskenpflicht, alle Besucher sind selbstverständlich aufgefordert, sich an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Im Rahmen der diesjährigen Aktion „Heimat Shoppen“, initiiert durch die IHK Nord Westfalen, soll mit dem verkaufsoffenen Sonntag zusätzlich die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in den Städten der Region ins Bewusstsein gerückt werden.

Übrigens: In den teilnehmenden Geschäften werden Einkaufstaschen und Flyer an die Kunden herausgegeben.