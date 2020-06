Die Asphaltarbeiten zum Umbau der Sandstraße und der Bushaltestelle Gladbeck West Bahnhof sind auf der Nordseite planmäßig verlaufen. Als nächstes wechselt die Baustelle in das südliche Baufeld (gegenüber der Artur-Schirrmacher-Sporthalle).

Ab Dienstag, 30. Juni, werden die Arbeiten zum barrierefreien Umbau der Sandstraße sowie der Bushaltestelle in diesem Abschnitt fortgesetzt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeleitet. Aus Richtung Konrad-Adenauer-Allee erfolgt das Rechtsabbiegen in die Sandstraße (Richtung Europabrücke) nun wieder über die Rechtsabbiegespur. Der Radverkehr wird weiterhin gemeinsam mit den Fußgängern um das Baufeld herumgeführt. Eine entsprechende Beschilderung wird aufgestellt.

Die Vestische richtet eine Ersatzhaltestelle hinter der Kreuzung Mühlen-/Sandstraße ein.

Bereits am Freitag, 26. Juni, und am Montag, 29. Juni, werden vorbereitende Arbeiten zur Umstellung der Verkehrsführung ausgeführt.

Aktuelle Informationen zur Baustelle unter www.gladbeck.de/baustellen.