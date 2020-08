Ach was gab es Lob und Anerkennung für die "Corona-Helden": Als die Pandemie gerade im April das Leben in Deutschland nahezu komplett lahmlegte, gab es auch für die Gladbecker, die sich in Krankhäuser um die Corona-Krankten kümmerten und die in Pflegeberufen unterwegs waren, jede Menge Lobeshymnen. Gleiches galt auch für die Mitarbeiter in den Supermärkten.

Doch was ist geblieben von dieser Ehre? Was ist geworden aus den vollmundigen Versprechen, die auch vor Ort zu hören waren? Die Bilanz sieht ernüchternd aus. Man kann getrost von einer "Schwarzen Null" reden. Denn mehr als verblasster Ruhm ist da kaum noch zu erkennen.

Denn die Jobs in den Krankenhäusern, in der Pflege und auch im Lebensmittelhandwerk sind nach wie vor nicht sonderlich gut bezahlt. Da hilft auch die "Corona-Prämie" für das Pflegepersonal nicht viel weiter. Vielmehr drängt sich noch eine Frage auf: Warum eigentlich erhält nicht auch das Personal in den Krankenhäusern eine "Corona-Prämie"?