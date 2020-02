Und wieder einmal gibt es im Bereich der Beisenstraße in Ellinghorst Bauarbeiten: Dieses Mal wird dort der so genannte "Mischwasserkanal" saniert.

Die Arbeiten zwischen den Häusern 18 und 53 werden sich voraussichtlich über vier Wochen erstrecken und in Nachtarbeit zwischen 20 und 6 Uhr durchgeführt. Bei der Sanierung kommt ein so genannter "Inliner" zum Einsatz: Über die Schächte wird ein Schlauch in den Kanal eingezogen, wodurch Tiefarbeiten wie zum Beispiel für das Erstellen einer Baugrube nicht erforderlich sind.

Die Beisenstraße bleibt zwar in beide Fahrtrichtungen befahrbar, die Autofahrer müssen aber mit "punktuellen Entschränkungen für den Verkehr" in Höhe der wandernden Baustelle rechnen.

Und die Stadtverwaltung Gladbeck macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Autofahrer die zeitlich begrenzten Parkverbote unbedingt beachten sollten.