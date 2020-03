Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen steigt weiter. Die Zahl der in Gladbeck gemeldeten Erkrankten liegt seit dem 20. März bei vier Personen. Weitere Angaben zu den vor Ort Erkrankten liegen nicht vor.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster, zu dem auch der Kreis Recklinghausen und somit die Stadt Gladbeck gehören, hat sich seit dem Freitagnachmittag (Stand 20. März, 17 Uhr) um weitere 32 Fälle auf jetzt nunmehr 1.158 (Stand 21. März, 10.15Uhr) erhöht.

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage am Dienstagnachmittag wie folgt dar:

Kreis Recklinghausen: 127 (+ 2) Infektionen.

Stadt Bottrop: 16 (+ 1) Infektionen, auch eine Person gesundet.

Stadt Gelsenkirchen: 41 (+ 1) Infektionen, aber auch 2 gesundete Personen.

Stadt Münster: 219 (unverändert) Infektionen, aber auch 6 gesundete Personen.

Kreis Borken: 252 (unverändert) Infektionen, aber auch 3 gesundete Personen.

Kreis Coesfeld: 129 (+ 2) Infektionen, aber auch 5 gesundete Personen.

Kreis Steinfurt: 188 (+ 21) Infektionen.

Kreis Warendorf: 181 (+ 5) Infektionen.

Im Kreis Recklinghausen wurden (Stand 21. März, 10 Uhr) in den Städten Gladbeck (4), Dorsten (30), Haltern (20), Marl (11), Herten (9), Castrop-Rauxel (19), Oer-Erkenschwick (3), Datteln (5), Waltrop (6) sowie in Recklinghausen (20) insgesamt 127 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Die Stadt Münster sowie die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen, Warendorf als auch die Städte Bottrop und Gelsenkirchen haben ihre Krisenstäbe aktiviert. Bei der Bezirksregierung Münster tritt werktäglich als auch am Wochenende der Krisenstab zusammen.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361 532626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar

Ansprechpartner für die Durchführung von Tests auf das Corona-Virus sind grundsätzlich die Hausärzte, bitte unbedingt vorher telefonisch in der Praxis melden. Weder im Kreishaus noch in den Nebenstellen des Gesundheitsamts werden solche Tests durchgeführt.

Sich einem Coronavirus-Test unterziehen sollten nach Empfehlung des "Robert Koch Institutes" zum Beispiel Personen, die in den letzten 14 Tagen aus Risikogebieten zurückgekehrt sind. Gleiches gilt aber auch für Kontaktpersonen nachgewiesener Fälle, die schon Symptome aufweisen und auch Kontaktpersonen von nachgewiesenen Fällen ohne Symptome, die aber in sensiblen Bereichen (unter anderem Kliniken, Praxen oder Seniorenpflegeeinrichtungen) tätig sind.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.

Die nächsten aktuellen Zahlen kündigen die Behörden für Samstag, 21. März, am späten Nachmittag an.