Firmen, Verbände, Vereine und Privatleute entscheiden sich immer öfter, Zeitungspaten zu werden für Grundschulen, weiterführende und Förderschulen. Sie unterstützen damit junge Menschen, die Schullaufbahn zu meistern. Lesekompetenz ist die beste Basis, die Welt und den eigenen Ort besser kennenzulernen.

Thomas Nückel, FDP-Landtagsabgeordneter aus Herne hat 4 Patenschaften für zwei Grundschulen seiner Heimatstadt übernommen. Ihm ist wichtig, dass man gar nicht früh genug mit dem Zeitunglesen anfangen kann, auch in Zeiten, in denen das Smartphone allgegenwärtig ist. Dies berichtet die WAZ in einer Sonderveröffentlichung „Zeitungspaten Spezial“.

Ein gutes Beispiel aus der Politik, das sicherlich auch Zustimmung an Gladbecker Schulen findet.