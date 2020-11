Gerade in den Herbst- und kommenden Wintermonaten wird es in den Wartezimmern der niedergelassenen Ärzte wieder spürbar voller.

Neben der flächendeckenden Versorgung von Infekt-Patienten an Werktagen haben nun einige Arztpraxen damit begonnen - an Samstagen - zusätzliche Infekt-Sprechstunden anbieten. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können sich dort Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. vorstellen. In den Praxen können auch Abstriche zur Diagnostik des Coronavirus durchgeführt werden.

Diesen Service der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gibt es auch in Gladbeck, wird nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst. In der Praxis bedeutet dies, dass Personen, die die "Infektsprechstunden" in Anspruch nehmen möchte, in jedem Fall vorher in der jeweiligen Praxis anrufen müssen, um sich anzumelden!



Die nächste "Infektsprechstunde" in Gladbeck wird am Samstag, 21. November, von 9 bis 13 Uhr im Hausarztzentrum Butendorf im Ärztehaus in Butendorf, Horster Straße 137 in 45968 Gladbeck, Tel. 02043-29460 angeboten.