Spazierengehen hat sich fast zum Trendsport während der Coronazeit entwickelt. Das bestätigen nicht nur die Zugriffszahlen für den Themenbereich "Wandern" auf der Homepage der Ruhr Tourismus GmbH (RTG), sondern auch die geschätzten Besucherzahlen in den Waldgebieten des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Diese haben sich in der Pandemiezeit verdoppelt, an den Wochenenden sogar vervielfacht. Der Verband ist Eigentümer von rund 15.400 Hektar Waldflächen, 94 Naturschutzgebieten und 46 Halden im Ruhrgebiet.

"Draußen sein, Natur erleben, allein oder in der Familie. Frischluft auftanken, um gesund und fit zu bleiben: Das alles bietet die grüne Infrastruktur der Metropole Ruhr mit ihren Wäldern, Halden, Parks und Gärten", bekräftigt RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel, deren Lieblingsziel die Halde Großes Holz in Bergkamen direkt vor ihrer Haustür ist.

Um die große Nachfrage nach Ausflugszielen vor der Haustür weiter zu entzerren, haben RVR und RTG gemeinsam Empfehlungen für einen Ausflug nach draußen gesammelt und auf der Webseite www.ruhr-tourismus.de/spazieren zusammengetragen. Hier finden sich Tipps für die gesamte Metropole Ruhr, zum Beispiel die Bislicher Insel in Xanten, das Elbschetal in Wetter oder das Rumbachtal in Mülheim an der Ruhr. RTG-Geschäftsführer Axel Biermann empfiehlt zum Beispiel eine Runde um den Flugplatz Schwarze Heide zwischen Bottrop und Hünxe: "Man kann gut auf dem Parkplatz des kleinen Flugplatzes kostenlos parken und durchstreift die Wälder und Felder rund herum auf abwechslungsreichen Wegen."

Die gängigen Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten selbstverständlich auch an der frischen Luft. Es empfiehlt sich, für einen Spaziergang Randzeiten zu wählen und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sollte es auf Parkplätzen oder einigen Wegen voller werden.

Infos und Tipps unter www.ruhr-tourismus.de/spazieren und www.rvr.ruhr