Spannendes Turnier in der Riesener-Halle: Die Handballdamen des VfL-Gladbeck erreichten den zweiten Platz

Ein guter Start für die Handballfrauen des VfL Gladbeck am vergangenen Sonntag (5. Januar) in der Riesener-Halle. Nach einer dreiwöchigen Winterpause kämpften sie entschlossen gegen vier Teams aus verschiedenen Bezirks- und Landesligen. Der VfL zeigte mit nur zwei Ersatzspielerinnen, dass er trotz krankheitsbedingter Ausfälle gut mithalten konnten. Es siegte Olympia Fischeln, auf den zweiten Platz kam der VfL Gladbeck, danach die HSG Haldern-Mehrhoog-Isselburg, dann der Turnerbund Oberhausen (Handballabteilung) und die SG Essen-Überruhr.

Der Organisator Klaus Förster, auf dem Gruppenbild links oben zu sehen, hatte die fünfstündige Veranstaltung im Griff und freute sich über spannende Spiele.

Der in Gladbeck beheimatete „Nikon Club Deutschland“ nutzte den Termin für ein Sportfotoseminar, denn am 22. März steht in der Stadthalle Gladbeck die Sportfotografie neben der Fotobörse im Mittelpunkt. Dort sind auch diese Handballbilder zu sehen.

Fotos: Braczko