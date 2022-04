Die bittere Niederlage im Pokalspiel, das 0:4 für den Kreispokalsieger TB Beckhausen ausging, konnten die Gladbecker nur einen Satz erspielen. Nikandr Stürmer heißt der beste Gladbecker an diesem Tag.

Nach einer Woche des Pokaldebakels, hat die DJK TTG Gladbeck-Süd ihre interne Mannschaftswettkämpfe statt finden lassen. Es gab tolle Resonanz und mit einer sehr guten Beteiligung von 20 Sportlern, war die Sporthalle wieder einmal nach mageren Trainingstagen gut befüllt. Auch den Neuzugängen Ronny für die Herren und Theo Ertmer für die Jungenbezirksliga sowie Gast Nordian Glöcker( beide aus SG Suderwich) waren begeistert.

Erfreuliche Nachrichten kann der Tischtennisverein aus Brauck zudem noch tätigen.

Im Bereich des Nachwuchses wollten noch zu Theo Ertmer 3 weitere spieler sich dem DJK TTG Gladbeck-Süd anschließen.

Apropos Nachwuchs,

Das neue Talent Leon Gralla(im Foto links) beweist wiedermals in Herzebrock, dass er mit den Herren Kreis/Bezirksliga Niveau mithalten kann. So wurde er nur von einem geschlagen und stand letzendlich mit 5:1 Siegen auf dem 2. Platz von 16 Teilnehmern. Matthias Schaible wurde 6. und das Brett 1. Der 2. DJK Mannschaft Nikandr Stürmer 7.

Kurz nach dem Andro Cup kam auch schon am 04.03 die Kreisrangliste an dem Theo Ertmer, Leon Gralla, Marco Pozzi und Jani Richter teilnahmen. Für Jani Richter war nach guten Leistungen in der Vorrunde Schluss. Theo kam mit 2 Siegen und einer Niederlage in die nächste Runde. Auch Marco und Leon kamen in die nächste Runde und das mit keiner Niederlage. Marco wurde in seiner Vierergruppe und Leon in seiner 5er Gruppen erster. In der zweiten Runde wurden wieder 2 Gruppen á 6 Jungen gebildet. Leon und Theo kamen in die eine mit u.a Niklas Ludwig, Timo Stoffer und Haubenthal Leandro( TTV GW Schultendorf) und Marco in die andere.

Die Bilanz der Jungen waren mehr als positiv. Marco schloss seine Gruppe mit 3 Siegen und 2 Niederlagen ab, Ebenso wie Theo. Leon Gralla kam mit 5 Siegen in das Finale und gewann dort gegen Jannis Köster ( DJK Germania Lenkerbeck) die Kreisrangliste der Jungen 18 und hat sich direkt für die Bezirksranglisten qualifiziert. Wie es bei der Qualifikation von Marco und Theo aussieht wird sich noch zeigen, ob es für sie gereicht hat.