In der Fußball-Bundesliga endet die "Winter"-Pause erst am 17. Januar, doch so lange müssen sich die Gladbecker Fans von "König Fußball" nicht in Verzicht üben: Bereits am 11. und 12. Januar ermitteln die Fußballvereine ihre diesjährigen Hallen-Stadtmeister.

Der "Budenzauber", Ausrichter der beiden Turniertage sind "Schwarz-Blau Gladbeck" und "Preußen Gladbeck", steigt dieses Mal in der Sporthalle in Rentfort-Nord, Enfieldstraße. Neben den Seniorenfußballern werden auch die A-Jugend-Teams ihren Hallenmeister ermitteln. Und da bei den Senioren mehrere Vereine auch mehrere Mannschaften gemeldet haben, werden an den beiden Turniertagen insgesamt 17 Teams am Ball sein.

Los geht es am Samstag, 11. Januar, um 11 Uhr mit den Vorrundenspielen der Senioren-Mannschaften. In der Gruppe A sind die Mannschaften SV Zweckel I, Preußen Gladbeck II, Schwarz-Blau Gladbeck und Wacker Gladbeck II vertreten. Der Gruppe B zugelost wurden die Team BV Rentfort I, Wacker Gladbeck I, BV Rentfort III, Adler Ellinghorst II und SV Zweckel II. Und in der Gruppe C kämpfen Preußen Gladbeck I, Adler Ellinghorst I, BV Rentfort II und BV Rentfort IV um Tore und Punkte. Beendet sein werden die Vorrundenpartien voraussichtlich gegen 18 Uhr.

Am Sonntag, 12. Januar, geht es zunächst weiter mit den Vorrundenspielen der A-Jugend-Mannschaften. Für das Turnier, das um 10 Uhr beginnt, wurden die Team FSM Gladbeck, BV Rentfort, SV Zweckel und Schwarz-Blau Gladbeck gemeldet. Der Erstplatzierte und der Zweitplatzierte der Vorrunde qualifizieren sich für das Finale, das am gleichen Tag ab 15.30 Uhr ausgetragen wird.

Ab 12.30 Uhr schließen sich die Zwischenrundenpartien der Senioren-Mannschaften an. Für die Zwischenrunde qualifizieren sich jeweiligen Gruppenersten und -zweiten der Vorrunde. Für die Zwischenrunde werden zwei Dreiergruppen gebildet. Die Gruppenzweiten ziehen in das Spiel um den 3. Platz (Anpfiff um 16 Uhr) ein und die Gruppensieger bestreiten ab 16.30 Uhr das Endspiel. Unmittelbar im Anschluss an das Finale ist für 17.10 Uhr dann die Siegerehrung geplant.

Der Vorstand der Fachschaft Fußball hofft natürlich auf spannende, torreiche, vor allen Dingen aber faire Partien. Und auch auf eine entsprechende Zuschauerresonanz. In den vergangenen Jahren wurden im Durchschnitt mehr als 2.000 Zuschauer gezählt, wobei es schwierig werden dürfte, diese Zahl zu erreichen, da das Turnier an lediglich zwei Tagen ausgetragen wird. "Dafür gibt es sicher einen spannenden Samstag, da alle Senioren-Mannschaften dann um den Einzug in die Zwischenrunde am Sonntag kämpfen," wirbt der Fachschafts-Vorsitzende Andreas Knittel um die Gunst der Gladbecker Fußball-Fans.