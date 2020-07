Die Corona-Pandemie hat auch den Betrieb der "KinderSportSchule" des VfL Gladbeck zum Erliegen gebracht. Doch die Verantwortlichen haben die Zwangspause genutzt, um Pläne für die Wiederaufnahme der Angebote im Eltern-Kind- als auch im Kindergarten- und Grundschulbereich zu erarbeiten.

Angelaufen sind zum Beispiel bereits wieder die "PEKIP"-Kurse, denn die Treffen können im Freien stattfinden, wofür auf dem Gelände der Freibad-Liegewiese ein abgesperrter Bereich zur Verfügung steht. Zudem wurde das Konzept für die Gruppentreffen für Kinder umgeschrieben. An den Treffen können Jungen und Mädchen ab der sechsten Lebenswoche teilnehmen. Aktuell gibt es zwei Gruppen für Kinder die im Zeitraum September 2019 bis Januar 2020 (9.30 bis 10.45 Uhr) beziehungsweise im Zeitraum Januar bis Mai 2020 geboren wurden.

Auch der Kurs "Fit nach der Geburt" findet wieder statt. Von 9.30 bis 11.30 Uhr walken die Mütter mit ihrem Nachwuchs im Kinderwagen und/oder Tragetuch ab dem Sportplatz von Adler Ellinghorst durch den Wittringer Wald. Die Runde wird aber mehrfach für intensivere Sporteinheiten unterbrochen.

Sportliche geht es auch beim bewährten Kurs "Ballsport" zu, der wöchentlich donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule in Ellinghorst abgehalten wird.

Auch an daheimgebliebene Ferienkinder haben die VfL-Organisatoren gedacht. So findet dort am Samstag, 1. August auf dem VfL-Anlage wieder von 10 bis 15 Uhr ein Tennis-Workshop statt.

Ebenfalls am Samstag, 1. August, sind Interessenten zwischen sechs und zehn Jahren von 10 bis 12 Uhr zu einem sommerlichen "Schnupper-Yoga" willkommen.

Aufbauend auf dieses Schnupper-Angebot wird es nach den Sommerferien dann wöchentlich donnerstags von 15.30 bis 16.45 Uhr erstmals einen Yoga-Kurs geben.

Mit der Eltern-Kind-Gruppe "Sprache und Bewegung" findet sich ein weiteres neues Angebot im Kursangebot wieder. Beginn ist im Anschluss an die Sommerferien und gedacht ist der fortlaufende Kurs für Kinder im Alter zwischen acht Monaten und drei Jahren.

Letztlich soll auch ein neues Angebot für Teilnehmer im Erwachsenenalter etabliert werden. Die Jazz-Dance-Tanzgruppe trifft sich dienstags von 20.30 bis 21.30 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, mitzubringen sind aber Spaß an der Bewegung und Lust auf Neues.

Seitens des VfL Gladbeck wird versichert, dass alle Angebote unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Vorgaben abgehalten werden. Selbstverständlich werden die Maßnahmen eventuellen Neuerungen umgehend angepasst.

Eine Teilnahme ist daher auch nur nach vorheriger Anmeldung in der VfL-Geschäftsstelle möglich. Dort gibt es unter Tel. 02043-22282 und Tel. 01520-7421176 auch weitere Infos.