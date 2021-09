2.Spieltag 3. Herren 1.Kreisklasse

Gegen den Favoriten TSC Dorsten II haben die Gastgeber aus Gladbeck minimale Chancen sich ausgerechnet. Doch der Spieltag ließ täuschen. Ganze vier Stunden dauerte das „schnelle Spiel“ und dennoch gab es kein Punkt für die DJK. Es wurden die meisten Spiele in der Verlängerung entschieden. Ein wenig enttäuschend und doch stolz ging das Spiel mit 7:9 an die Gäste. Entschieden wurde es durch das Abschlussdoppel in dem Holger Graap und Joachim Telöken mit wirkten.

Punkte:

Holger Graap/ Joachim Telöken

Nils Schöttler

Matthias Schaible

Robert Laupenmühlen (2)

Holger Graap (2)

4.Spieltag Samstag 25.09.21 18:30

TTC Bottrop 47 V vs DJK TTG Gladbeck-Süd III