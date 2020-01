Als sehr gute Gastgeber präsentierten sich die Volleyballer des BV Rentfortbei der nunmehr schon siebten Auflage des Mixed-Volleyballturniers für Hobbyteams.

In der Sporthalle an der Enfieldstraße in Rentfort-Nord gingen bei dem Turnier insgesamt zwölf Mannschaften mit mehr als 100 Akteuren an den Start. Doch das stellte die Ausrichter Und die Turnierregeln gaben vor, dass pro Team mindestens eine Spielerin am Ball sein musste.

Für das "Kleine Finale" qualifizierten sich schließlich die Mannschaften "Die Dampfwalzen" und "Block-adé 16.GE". Dabei "überrollten" die "Dampfwalzen" ihre Gegner regelrecht, siegten locker mit 4:0 Sätzen.

Ähnlich verlief das Endspiel zwischen den "Pottpritschern" aus den Reihen des BVR und dem Team "TuR Biene Maja". Ebenfalls mit 4:0 Sätzen sehr deutlich sicherten sich die "Pottpritscher" den viel umjubelten Gesamtsieg.