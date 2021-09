Saisonstart der DJK TTG Gladbeck-Süd

Nachdem ungewiss war, ob die Tischtennis Saison wegen dem Inzidenzwert und Covid19 überhaupt stattfindet, kam das OK vom Verband, sodass die Saison nun starten kann.

Auch die Stadt hat die Hallen für den Tischtennissport freigegeben. So durften auch die Mitglieder des DJK wieder mit ihrem Training beginnen und ihre Saisonvorbereitungen fortsetzen.

Die Gladbecker starten mit 4 Herren-; 1 Senioren- und 2 Jugendmannschaften in die neue Spielzeit 21/22. Highlights dieser Saison sind die Stadtderbys am:

-25.09 ( GWSIII vs DJK II KL)

-05.10 ( TV Einigkeit vs DJK S40KL)

-13.11 ( GWS vs DJK I J18BL)

-13.11 ( TV Einigkeit vs DJK II KL)

und die Duelle bei den Konkurrenten für einen möglichen Aufstieg. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Spiel gegen den Lokalrivalen Grün-Weiß Schultendorf, denn ihre erste Mannschaft, die in der Landesliga zurückzog, spielt am 06.11.2021 gegen die Erstvertretung aus dem Gladbecker Süden.

Direkt nach den ersten Spielen hält die TTG ihre Jahreshauptversammlung am 05.09 im Gemeindezentrum ab.

Termine der ersten Spiele & sonstige :

FR 03.09.

-19:30

H1KK VFB Kirchhellen III - DJK TTG Gladbeck-Süd III

H2KK DJK TTG Gladbeck-Süd IV - DJK Olympia Bottrop IV

SA 04.09

-14:00

J18KK DJK TTG Gladbeck-Süd II - SG Suderwich

-18:30

HBL DJK TTG Gladbeck-Süd I - TSC Dorsten

HKL DJK Olympia Bottrop III - DJK TTG Gladbeck-Süd II

SA 18.09

- 14:00

J18BL TuS Bocholt - DJK TTG Gladbeck-Süd I

DO 23.09

-19:30

S40KL TTV Suderwich - DJK TTG Gladbeck-Süd

SO 05.09

Jahreshauptversammlung DJK TTG Gladbeck-Süd 17:00