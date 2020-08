Auch der diesjährige "Sparkassenlauf" ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Dort, wo in den vergangenen Jahren hunderte Laufsportler ihre Runden durch den Wittringer Wald drehten, herrschte am vergangenen Wochenende, am 23. August sollte die diesjährige Veranstaltung stattfinden, gähnende Leere.

Wären da nicht Rosa und Detlev Vierhaus gewesen, die - mit selbst angefertigte Startnummern - ihrem Hobby fröhnten. Und so absolvierten die Eheleute aus Recklinghausen zu zweit den (17.) "Gladbecker Sparkassenlauf", sorgten mit ihrem Auftritt bei den sonntäglichen Spaziergängern durchaus für Aufmerksamkeit.

Nicht nur das Ehepaar Vierhaus hofft nun auf eine Besserung der Corona-Lage, denn in 2021 wollen sie beim "Sparkassenlauf" auf jeden Fall dabei sein. Gemeinsam mit hunderten Laufsportlern aus Gladbeck und dem gesamten Bundesgebiet.