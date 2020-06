2020 ist auch für die Gladbecker Sportler ein besonderes Jahr. Denn die Corona-Pandemie hat viele Pläne durcheinandergewirbelt und so manche Aktion erst mal auf Eis gelegt.

Daher ist beim "Stadtsportverband Gladbeck" die Freude umso größer, auch in 2020 wieder das erfolgreiche Projekt "Sport im Park" anbieten können. Die Corona-Lockerungen der Düsseldorfer Landesregierung, die seit wenigen Tagen für sportliche Aktivitäten gelten, hat die Verantwortlichen dazu ermutigt, direkt ab der nächsten Woche mit dem Programm zu starten.

"Es ist uns gelungen, gemeinsam mit drei Gladbecker Vereinen ein vielseitiges Programm auf die Beine zu stellen," freut sich der Verbandsvorsitzende Walter Pietzka.

So stellt der Kneippverein in diesem Jahr nicht nur seinen wunderschönen Vereinsgarten an der Ecke Postallee/Mittelstraße für die Yogastunden mit Susanne Richter zur Verfügung stellen, sondern mit seinem Angebot Indian Balance die Vielfalt der sportlichen Möglichkeiten nochmals deutlich erweitern.

Der Verein "Sport kann mehr", bekannt in Gladbeck für seine sportliche Förderung von Kindern im Alter ab drei Jahre, wird an zwei Tagen in der Woche jeweils drei Angebote für alle Generationen anbieten. Teilnahmemöglichkeiten gibt es ab drei Jahre, nach oben ist alles offen. Alle Angebote finden auf dem großen Gelände an der Finn Bahn im Wittringer Wald statt. Parkmöglichkeiten sind dort auch ausreichend vorhanden.

Der Verein TV Einigkeit ist bereits im dritten Jahr ein fester und verlässlicher Partner für Sport im Park. Wie auch im letzten Jahr bereits bei vielen beliebt, werden wieder die Zumba (Zumba erst ab dem 3. Juli) und Fittnessangebote im Stadion am Wittringer Wald stattfinden.

Als besonderes Highlight ist es den Verantwortlichen gelungen, Timon Seitzer für ein generationenübergreifendes Boot Camp zu gewinnen. Timon ist selbständiger Trainer und lizensierter Boot Camp Trainer. Er wird jeden Sonntag auch auf der Finn Bahn ein Boot Camp für Alle anbieten.

Abgerundet wird das Programm mit einer zweiten Yogastunde von Jennifer Hermann, die jeden Donnerstag besonders für Berufstätige im Rathauspark stattfinden wird.

Sport im Park ist wie in den letzten Jahren kostenlos und unverbindlich. Einfach hinkommen und mitmachen! Die Angebote fallen nur aus, wenn das Wetter es absolut nicht zulässt.

Los geht es am Montag, 22. Juni, mit der Auftaktveranstaltung im Kneippgarten, wo ab 10 Uhr Yoga mit Susanne Richter angesagt ist.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist die Abstandsregel einzuhalten und möglichst sollten Mund-/Nasemasken getragen werden. Zudem sind die persönlichen Daten in eine Teilnahmeliste einzutragen.

Weitere Infos über das Angebot "Sport im Park" gibt es auf der Facebook-Seite des Stadtsportverbandes Gladbeck sowie in der Verbands-Geschäftsstelle, Tel. 02043-691821.