Ab Freitag rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga. Dann geht es auch mit dem „Steilpass“ weiter, unserem Fußball Bundesliga-Tippspiel auf lokalkompass. de.

Wer wird Deutscher Meister? Verweist Bayern in der neuen Spielzeit Leipzig und Dortmund wieder auf die Plätze und sichert sich zum zehnten Mal in Folge die Meisterschaft? Kann sich der VfL Bochum in der ersten Liga halten? Wie entwickelt sich Schalke 04 in Liga zwei?

Wie gewohnt werden ab sofort wieder die Spiele aller Erstligisten und auch die Partien der Zweitligisten aus der Rhein-/Ruhrzone getippt.

Unter dem Motto „Tippen. Mitfiebern. Gewinnen!“ gibt es jede Menge Spannung und wöchentliche Gewinnchancen mit attraktiven Preisen für unsere Tipper!

Tippen Sie mit (Anmeldung ab sofort möglich): lokalkompass.de/steilpass