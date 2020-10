Nach zwei spielfreien Wochenenden war auch am gestrigen Sonntag die Mannschaft von Schwarz-Blau nicht zu stoppen.

Die Mannschaft von Mike Theis zeigte bereits in der ersten Halbzeit ihre Lust auf Tore. Nach einer ruhigen ersten Viertelstunde war es Issa Fakhro der das 1:0 erzielte.

Die Brüder Mike und Christopher Jungnickel erhöhten auf das 3:0 noch vor der Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel gab es für Schwarz-Blau kein Halten mehr. Die Spielfreunde Haferkamp kämpften mit Herz, konnten das Tempo allerdings nicht mitgehen und so stand es schnell 6:0.

Den Spielfreunden Haferkamp gelang in der 76. Minute der Anschlusstreffer nach einem Schuss von Oguz Aydemir. Dazu kam noch Pech in der 84. Minute. Emre Kirik beförderte den Ball an Torwart Ömer Altunok vorbei ins eigene Tor.

Schwarz-Blau blieb torhungrig und erhöhte bis zum Ende des Spiels auf 10:1 Endstand.

Der Unparteiische Aytekin Tomakin hatte wenig zu tun. Kleinere Rangeleien wurden verwarnt, Karten brauchte es nicht.

Die wenigen Zuschauer sahen bei nasskaltem Wetter ein torreiches Spiel welches Schwarz-Blau verdient gewonnen hat.

Text: Manuela Wilma

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms