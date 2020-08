Das Glücksgefühl, einen vermeintlichen Favoriten geschlagen zu haben, hatten jetzt die Bezirksliga-Fußballer des SV Zweckel.

Auf dem heimischen Platz an der Dorstener Straße empfing das Team von Trainer Naumann die Gäste von Viktoria Resse, die als Landesligist natürlich favorisiert in die Partie gingen.

Aber schon in der 1. Halbzeit war ein Klassenunterschied kaum erkennbar, dennoch aber ging Resse kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Nach dem Wechsel gingen die Gastgeber dann deutlich konzentrierter ans Werk, kamen folgerichtig in der 61. Minute durch Fabian Brom zum verdienten 1:1-Ausgleich. Es folgte wieder eine ausgeglichene Partie, ehe dann zum Ende hin erneut die Gastgeber das Heft in die Hand nehmen. Die optische Überlegenheit konnten die Zweckeler auch tatsächlich nutzen, denn Pascal Terzis (80. Minute) und Jan Schwers (90. Minute) sorgten für den 3:1-Endstand.

Die Partie hätte durchaus deutlich torreicher ausfallen können, doch beide Teams scheiterten immer wieder an den gegnerischen Torhütern.