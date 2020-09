Der auf Tabellenplatz 4 stehende Gegner des FC Marl galt bei dem Spiel in Gladbeck-Zweckel vom 20. September 2020 als Favorit.

Die Chancen auf einen Führungstreffer für den FC Marl waren hoch, um zu einem erfolgreichen Torabschluß zu kommen.

Dennoch blieb es beim 0:0 am Ende der 1. Halbzeit.

Nach beginn der 2. Halbzeit sah German Prudetskiy die gelb-rote Karte und musste vom Platz.

Doch Zweckel gab nicht auf und kämpfte in Unterzahl leidenschaftlich weiter.

Der FC Marl blieb immer wieder in der Verteidigung hängen und kam nicht gefährlich vor das Zweckeler Tor.

Fast drehten die anstürmenden Zweckeler das Spiel mit zwei vergebenen Torchancen durch Fabian Brom zu einem Sieg gegen den Favoriten aus Marl.

Somit sahen knapp 100 Zuschauer ein kampfbetontes Spiel welches mit einem Remis 0:0 abgepfiffen wurde.

Text und Fotos: Manuela Wilms