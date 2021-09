Tischtennis in Gladbeck

1.Spieltag Senioren 40 Kreisliga

Nach und nach starten die Mannschaften in ihrer Liga.

So auch nun die Senioren ab 40 und das mit einem klaren Sieg. Nur drei der insgesamt zehn Spiele wurden zum 5. Satz ausgespielt. Die deutlichn Punkte gingen an die Gäste aus Brauck, die am Ende den TTV Suderwich mit 3:7 besiegten

Punkte:

Rüdiger/ Thomas Krause

Dr. Frank Kelterbaum (2)

Nils Schöttler

Rüdiger Krause (2)

Thomas Krause

2.Spieltag Mittwoch 29.09.21 19:30

DJK TTG Gladbeck-Süd vs TB Beckhausen