Die fußballlose Zeit ist nun auch für die Bezirksliga-Fußballer des SV Zweckel zu Ende: Nach der mehrwöchigen Corona-Zwangspause rollte der Ball auf dem Rasenplatz an der Dorstener Straße, wo die Zweckeler DJK Wattenscheid zu einem Freundschaftsspiel empfingen.

Mit dem Endergebnis konnte SVZ-Trainer Guido Neumann sicher nicht zufrieden sein, denn bei einem Treffer seiner Schützlinge sah er auch vier Tore der Gäste. Aber dennoch war Coach Neumann nicht unzufrieden, die von den SVZ-Akteure gezeigten Leistungen fanden sogar seine Anerkennung: "Die Mannschaft ist in dieser Zusammensetzung ausbaufähig!". Schließlich mussten die Gastgeber aus Urlaubsgründen auf vier Stammspieler verzichten und auch die vier Neuzugänge müssen sich ja noch einspielen.

Auf dem Spielfeld war schnell klar, wer bei dem Aufeinandertreffen das Sagen haben würde, denn vom Anpfiff an beherrschte der höherklassige Gegner das Geschehen. Folgerichtig gingen die Wattenscheider durch einen Freistoßtreffer in Führung. Doch besonders in der zweiten Halbzeit wussten die Zweckeler öfters durch gute Konter zu überzeugen, durften denn auch den Ehrentreffer durch Ahmet Cicek bejubeln. Dass die 1:4-Niederlage nicht deutlicher ausfiel, war der Verdienst von (Leih)-Torhüter Rafael Dudek, der eigentlich das Gehäuse der SVZ-Altherren hütet und als Torwartrainer akiv ist. Denn mehrfach machte er Großchancen der Gäste zunichte und verhinderte somit weitere Gegentreffer.

Wie es sich für ein Freundschaftsspiel gehört, verlief die Partie durchaus fair. Lediglich ein Zweckeler Spieler erhielt kurz vor dem Schlusspfiff die Gelbe Karte.

Schon am Donnerstag, 30. Juli, ist der SV Zweckel wieder Gastgeber. Ab 19.30 Uhr trifft man auf dem Rasenplatz an der Dorstener Straße auf den SV Wanne 11, denn der Meisterschaftsspielbetrieb der Saison 2020/2021 ist erst für Anfang September geplant.