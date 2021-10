Die Gegnerinnen starteten zwar noch eine Aufholjagd, doch reichten alle Bemühungen nicht zum Sieg: Am Ende konnten die Handballerinnen des VfL Gladbeck in ihrem jüngsten Heimspiel gegen den "Handballverein Sundern 1975" einen verdienten 29:26-Sieg feiern.

Verdient deshalb weil die Gladbeckerinnen in der ersten Halbzeit das Geschehen auf dem Spielfeld in der Riesener-Sporthalle beherrschten. Und immer wieder ihre Angriffe erfolgreich abschließen konnten, obwohl ihre ihre Torjägerin Marlene Keyser vor allen Dingen in der 1. Halbzeit geblockt wurde. Doch dafür sprangen ihre Mitspielerinnen in die Bresche und warfen eine komfortabel erscheinende Führung heraus. Und so ganz ließ sich Keyser ohnehin nicht ausschalten, weshalb ihr trotzdem wieder neun Treffer gelangen.

Im zweiten Spielabschnitt spielten die Sauerländerinnen deutlich offensiver, kamen auch zu Erfolgen. Aber da war ja noch VfL-Torwartin Pauline Langanke, die so manchen Wurf parierte und somit weitere Gegentore verhinderte. Die VfLerinnen indes setzten auf schnelle Konter, die letztendlich den Sieg sicherstellten.

Da war denn auch VfL-Trainer Christoph Günther zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. In den nächsten Wochen wollen die VfL-Handballdamen weiter auf Erfolgskurs bleiben, zumal die anstehenden Aufgaben durchaus lösbar erscheinen. So steht zum Beispiel auch die Partie gegen den aktuellen Tabellenletzten bevor.