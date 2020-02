Einen neuen Laufkurs für Anfänger bietet ab Montag, 23. März, der VfL Gladbeck an.

Denn nach wie vor ist die Zahl der Damen und Herren, die sich für Lauftraining interessieren, groß. Oftmals stehen die Hobbysportler dann aber vor der Frage "Wie soll ich starten?".

Die "Fun Runner" des VfL versprechen einen Laufkurs, der den Teilnehmern unter fachlicher Anleitung einen gesunden Einstieg ins Lauftraining bietet. Dabei sollen die Anfänger sanft und schonend in Schwung gebracht werden. Daher sind am Anfang viele Gehpausen Bestandteil des Trainings, ehe dann von Einheit zu Einheit die Lauf-Minuten verlängert werden. "Nach sechs Wochen können die Teilnehmer 30 Minuten ohne Pause laufen, auch wenn es am Anfang keiner glauben will," versichern die "Fun Runner".

Der Kurs wird von Tanja und Andreas Berger von zwei Lauf-Instruktoren, ausgebildet vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, geleitet. Zumal an dem Kurs maximal 15 Personen teilnehmen können, ist eine individuelle-intensive Betreuung gewährleistet. Erhalten werden die Teilnehmer auch Tipps zur richtigen Ausrüstung wie Kleidung, Pulsuhr und geeignete Schuhe.

Kursbeginn ist also am 23. März und die Trainingseinheiten finden jeweils montags und donnerstags ab 18 Uhr im Wittringer Wald statt. Die Kursgebühr für Nichtmitglieder des VfL Gladbeck liegt bei 45 Euro, VfL-Mitglieder zahlen 24 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist unumgänglich.

Weitere Infos gibt es bei Tanja Berger (Tel. 02043-28207) sowie Anja Rückmann (Tel. 02043-71470), die natürlich auch Anmeldungen entgegen nehmen.