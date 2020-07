Es ging sehr gut weiter für die Schwarz-Blauen aus Brauck. Bei sommerlichen Temperaturen traten sie am 26. Juli an gegen den SuS Hervest Dorsten. Nach dem 5:3-Erfolg gegen Westfalia Buer in der letzten Woche der zweite Sieg für die Braucker, wenn auch nur mit einem Treffer, denn so einfach lief das am Mottbruch nicht ab, die Dorstener zeigten in beiden Spielhälften, was sie `drauf hatten. Erst in der zweiten Halbzeit ging der Ball ins Dorstener Netz. Insgesamt ein optimales Testspiel, am 2. August geht es wieder zur Sache, diesmal gegen den SuS Bertlich.

Foto: Manuela Wilms, Text: Peter Braczko