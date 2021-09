Unterstützung für die Menschen in den Hochwassergebieten

Mit einer Spende von 150.000 Euro an die Soforthilfe des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe leistete die DEICHMANN-Stiftung einen wertvollen Hilfsbeitrag für die vom Unwetter besonders stark betroffenen Gebiete. Die ersten 59 von 140 bestellten Bautrocknern, die mit der Spende finanziert werden können, erreichten das DRK-Logistikzentrum in Nottuln.

Dort wurden sie von Mitgliedern der DRK-Einsatzstaffel Westfalen zusammengebaut. 40 Bautrockner lieferte die Einsatzstaffel in das DRK-Logistikzentrum in Zülpich und fünf an den DRK-Kreisverband Arnsberg zur Verteilung an betroffene Haushalte.

14 Bautrockner holte der DRK-Kreisverband Gladbeck in Nottuln ab. Sie wurden der Gladbecker Fluthilfe übergeben, die den Transport zu betroffenen Familien in der Gemeinde Dernau im Kreis Ahrweiler übernommen hat.



Die 14 Bautrockner sollen in betroffenen Gebiet in Dernau, die überschwemmt waren, von Haus zu Haus weitergereicht werden, so dass hiermit vielen Familien vor Ort geholfen werden kann.

„Mit der großartigen Spende der DEICHMANN-Stiftung können wir betroffenen Menschen jetzt und in Zukunft nachhaltig helfen“, freuen sich die Rotkreuzler aus Gladbeck.

Über die DEICHMANN-Stiftung unterstützt das Essener Familienunternehmen DEICHMANN seit Jahrzehnten viele diakonische sowie soziale Projekte und engagiert sich in verschiedenen Bereichen der humanitären Hilfe. Dazu gehört auch die Not- und Katastrophenhilfe.