Blutspenden in Corona Zeiten ist unverzichtbar und weiterhin dringend notwendig. Verunfallte und Erkrankte sind auf Blutspenden angewiesen. Jeder kann von jetzt auf gleich zum Empfänger einer Blutspende werden und statistisch gesehen braucht jeder Dritte in seinem Leben eine Blutspende.

Der erste Blutspendetermin am Montag, 11.01.2021 in der Gladbecker Mathias Jakobs Stadthalle zeigte wieder einmal das die Gladbecker Stadtgesellschaft hilft und Blut spendet. Nach Beendigung des Termins sprachen die Zahlen für sich und ein super Erfolg zeichnete sich ab. 152 Blutspender spendeten den so wichtigen Lebenssaft um anderen in der Not zu helfen und das Überleben zu sichern. Auch 9 Erstspender kamen und haben sich überwunden und spendeten erstmalig Blut. Zu langen Wartezeiten kam es nicht, da das Terminreservierungssystem wieder einmal von vielen genutzt wurde und ein persönlicher Termin mit Zeitangabe vorlag.

Das Gladbecker Blutspendeteam dank sehr herzlich allen Spendern und hofft sehr, dass auch weiterhin viele zum Blutspenden kommen werden.