Das Deutsche Rote Kreuz Gladbeck (DRK) hatte am Montag, 14.09.20 in die Gladbecker Stadthalle zum Blutspendetermin eingeladen. In der jetzigen Corona Zeit sind Blutspenden rückläufig und die Notreserven sind allesamt aufgebraucht. Geplante Operationen mussten deshalb zurückgestellt werden. Auf jede Blutspende kommt es an und Blutspenden ist wichtiger denn je.

Am Montag fand der Gladbecker Blutspendetermin in der Stadthalle statt. Im Voraus wurde viel Werbung auf unterschiedlichen Kanälen durchgeführt und die Erwartungen des DRK waren überaus groß.

Um 19:30 Uhr stand das Ergebnis fest und 152 folgten dem Spenderaufruf. Hinzu kamen noch einmal 12 Erstspender. Das DRK Gladbeck ist dankbar, dass zu diesem Blutspendetermin so viele Spender kamen. Dies ist ein super Ergebnis um die Blutversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger im Notfall sicherzustellen.

Das Terminvergabesystem für die Blutspender hat auch diesmal sehr gut funktioniert und Wartezeiten gerade bei den sommerlichen Temperaturen konnten vermieden werden.

Wir als DRK Gladbeck wissen, dass sich viele Spender nach Kaffee, Kuchen und heiße Waffeln nach der Blutspende freuen und das Gespräch mit unseren Rotkreuzlern vermissen. Leider ist in Corona Zeiten dies nicht möglich und besondere Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Als kleines Trostpflaster können wir nur noch ein Lunchpaket anbieten.