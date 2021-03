Blutspenden ist auch in der Corona Krise unverzichtbar.

Am Montag, 01.03.2021 hatte der DRK Kreisverband Gladbeck und der Blutspendedienst West zur Blutspende in die Mathias Jakobs Stadthalle eingeladen. Das neu eingeführte online Terminvergabesystem für Blutspender zeigte auch diesmal einen sehr guten Erfolg.

Lange Warteschlangen wurden vermieden und die Blutspender konnten überaus schnell zur Blutentnahme unter den besonderen Hygienebestimmungen spenden. Auch 9 Erstspender wurden durch den Blutspendebeauftragten Herrn Robert Harler zur Blutspende begleitet.

Am Ende der Aktion konnten 164 Blutspender gezählt werden und 9 Erstspender.

Vielen Dank an alle Spender und Rotkreuzler.

Ein besonderen Dank gilt auch den Mitarbeitern der Mathias Jakobs Stadthalle die das DRK Gladbeck beim Aufbau unterstützten.