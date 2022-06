Am 10. Juni war es für die 96 Absolventinnen und Absolventen der Anne-Frank-Realschule soweit: Sie erhielten im Rahmen der Abschlussfeier ihre Zeugnisse. Zuvor hatten die Schüler*innen in Eigenregie einige lustige Programmpunkte der Festlichkeit selbst gestaltet, unter anderem musste erraten werden, welche Lehrkraft denn auf dem per Beamer präsentierten Kinderfoto abgebildet ist. Bürgermeisterin Bettina Weist und der aufgrund einer Quarantäne live hinzugeschaltete Schulleiter André Luciga beglückwünschten die Schüler*innen und gaben ihnen noch einige Gedanken mit auf den weiteren Lebensweg.