„In schwierigen Zeiten ist umso mehr das Engagement des Einzelnen gefragt. Es gilt zusammen- und füreinander einzustehen. Die Blutspende ist ein selbstloser, elementarer Dienst an der Gemeinschaft. Blutspenden heißt Verantwortung zu übernehmen. Die großartige Solidarität der Menschen im Zuge der Corona-Krise war ein beeindruckendes Signal der Hoffnung. Nun gilt es, diesen solidarischen Gedanken im Alltag fortzuführen“, sagt Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes."



Aufgrund der begrenzten Haltbarkeiten von Blutpräparaten, sowie der Alternativlosigkeit zu gespendetem Blut ist und bleibt ein kontinuierliches, weltweites Engagement der Menschen für die Blutspende unabdingbar.

hochgeladen von Wilhelm Walter

Der nächste Bluttermin findet in Gladbeck statt am

Montag, 14.09.2020 in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr.

Mathias-Jakobs-Stadthalle

Friedrichstr. 53

45964 Gladbeck

Terminreservierung - online - kein langes warten und schnell zur Blutspende