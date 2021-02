Montag, 08.02.2021 erst ab 14 Uhr Blutspenden möglich



Bedingt durch die extreme Wetterlage wird der Blutspendetermin in der Gladbecker Stadthalle am Montag, 08.02.2021 umgestellt.

Da der Anreiseweg des Entnahmeteams aus Münster witterungsbedingt in den Frühstunden am Montag nicht gesichert ist haben wir uns dazu entschlossen, die gebuchten Blutspendertermine von 10 Uhr bis 14 Uhr ausfallen zu lassen.

Die Blutspender werden per Email und SMS verständigt.

Von 14 Uhr bis 19 Uhr findet dann der Blutspendetermin statt.

Die hier gebuchten Zeiten für die Blutspender behalten weiterhin Gültigkeit.

Auch in der jetzigen schwierigen Wetterlage ist Blutspenden dringend notwendig.

Ein Totalausfall wollen wir vermeiden um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, da insbesondere Termine ausfallen werden wegen Nichterreichbarkeit insbesondere in stark betroffenen Unwettergebieten.

Wir bitten alle Blutspender um Verständnis für den Ausfall des Frühtermins.