Die Lockerung der Corona-Maßnahmen machen nun auch in Gladbeck wieder kleinere Feiern im privaten Rahmen möglich.

So beging jetzt ein Schultendorfer Bürger im Garten seinen Abschied vom Junggesellendasein. Damit aber auf jeden Fall die nach wie vor geltenden Abstandsregeln eingehalten werden konnten, war das Tragen von "Corona-Abstandshaltern" Pflicht. Inzwischen sind die "Dinger" komplett montiert auch schon im Handel erhältlich. Wer aber über ein wenig Geschick verfügt, ersteht die "Poolnudeln" für relativ kleines Geld und sorgt mit Klebeband für eine geeignete Befestigung an einem Basecap. Zur Not ist auch eine Bademütze geeignet.

Auch so: In Schultendorf sollen die bunten Kopfbedeckungen in der Tat ihre volle Wirkung gezeigt haben.