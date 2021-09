Ungewöhnlichen Besuch bekam der Wohnbereich 1 im Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum in Gladbeck. Mini-Shetlandpony Mathilda kam mit ihrer Besitzerin Linneke, einer Mitarbeiterin des Wohnbereichs, zu den Senioren.

„Mathilda ist jetzt drei Jahre alt, und ich möchte sie an den Umgang mit älteren Menschen heranführen, um den Besuchsdienst einmal im Monat durchführen zu können,“ so Alina Linneke. Dieses Ziel hat sie schon mit dem ersten Besuch erreichen können, wenn man die Senioren fragt, die an dem ersten Treffen teilgenommen haben. „ Die ist so süß und kuschelig, und so klein. Ich habe mich sofort in Mathilda verliebt“, freute sich eine Bewohnerin entzückt.

Mathilda drehte auch innerhalb des Hauses auf dem Wohnbereich 1 ihre Runden, und besuchte jene Menschen, die ihr Zimmer nicht mehr verlassen können. Diese Senioren freuten sich um so mehr über den tierischen Besuch, da das Pony Abwechslung und Wohlbefinden in ihren Alltag bringt.