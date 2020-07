Zu Beginn der Corona-Krise war der Bedarf an Schutzmasken auch in Gladbeck riesig.

Die Nachfrage überstieg bundesweit bei weitem das Angebot und die "Raritäten" entsprechend gefragt. Also initiierte der Seniorenbeirat eine große „Nähaktion“, um insbesondere den Bedarf in den Gladbecker Heimen ein wenig zu decken. Viele Damen des Seniorenbeirates waren aktiv und stellten in kurzer Zeit 700 Masken her.

Zum Dank gab es jetzt für die fleißigen Näherinnen ein Treffen im Fritz-Lange-Haus. Bei der Zusammenkunft trugen die Damen natürlich alle selbstgenähte Masken.