die KAB St. Marien Gladbeck-Brauck vertraut auf dieses Rezept:

Karneval kuriert – Er wirkt erholsam, macht ausgeglichen und stärkt das Selbstbewusstsein.

Ein Mann läuft im Bären-Kostüm schnaufend durch den Saal und will kuscheln. Die Tanzgruppe Cats tritt auf, Männer als Frauen verkleidet machen Stimmung. Eine Gruppe Jugendlicher im Strampelanzug verkündet, dass die Karawane weiterziehe, der Sultan sei durstig.

Wie in jedem Jahr hat die KAB St. Marien Gladbeck-Brauck zum Karneval eingeladen.

Die Gäste sind dem Ruf gefolgt. Die Veranstaltung war wie in jedem Jahr ausverkauft.

Der Partymacher Jürgen Sartorius mit seinem Equipment hat den Abend Musikalisch begleitet.

Ihm war es möglich von der ersten bis zur letzten Minute die Stimmung zu halten, so dass der närrische Abend bis weit in die Morgenstunden angedauert hat.

Für das leibliche wohl war gesorgt in Form von Kleinigkeiten wie Würsten oder Frikadellen oder auch Mettbrötchen/Käsebrötchen. Diese wurden zu einem günstigen Preis in ausreichender Menge gereicht.

Um 19:11 Uhr fing das Programm mit der Ansprache des ersten Vorsitzenden Karl-Heinz Müller an und endete um 23 Uhr. Hier wurden zahlreiche Akteure geladen, die ihre ganzjährig einstudierten Stücke präsentieren konnten. Jede Altersgruppe war vertreten, die Krönung war die Rede der 92-jährigen Rosi einem Uhrgestein des Baucker Karnevals.

Nach dem Ende des offiziellen Programms konnte durch den DJ Jürgen Sartorius und dessen Auswahl an Musik bis in den frühen Morgen getanzt werden.

Pater Gisbert von dem Orden der Amigonianer war ebenfalls dabei. Der Orden der Amigonianer ist ansässig in Brauck und unterstützt die Gemeinde mit sozialen Projekten.



Wer Interesse hat bei der KAB St. Marien Gladbeck-Brauck mitzumachen, kann sich gerne an unseren Ansprechpartner Herrn Wirgs unter der Rufnummer

0151/438600 wenden.