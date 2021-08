Bereits zum vierten Mal war ein starkes Team der "Gladbecker Fluthilfe" in dem betroffenen Gebiet im Einsatz.

Mehr als 20 Frauen und Männern haben mit angepackt, um ein bisschen Hoffnung nach Dernau zu bringen.

In der Woche gleicht das Dorf einer verlassenen Geisterstadt, denn ein Großteil der Häuser ist nicht bewohnbar. Am Wochenende machen sich dann viele Helfer auf den Weg, um dort Häuser zu entkernen. Jede Hand wird benötigt - dringend und für einen langen Zeitraum, um das Dorf wieder bewohnbar zu machen, damit die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren können.

In den kommenden Wochen werden nun dringend Handwerker gebraucht - alle Gewerke rund um den Bau. Bei der Vermittlung stehen die Organisatoren der "Gladbecker Fluthilfe" als Ansprechpartner zur Verfügung.

Auch am Sonntag, 22. August, ist wieder ein Arbeitseinsatz in Dernau geplant. Weitre Helfer, die sich der Gruppe anschließen wollen, sind willkommen.

Weitere Infos gibt es per Mail an gladbeckerfluthilfe@web.de.