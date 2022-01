Im Herbst 2021 war die Aufregung groß, als der STADTSPIEGEL darüber berichtete, dass Probst André Müller auch die Oberhausener Pfarrei Sterkrade übernehmen und nur noch "vorübergehend" in Gladbeck seelsorgerisch tätig sein werde. Ein "Dementi" von Müller folgte wenige Tage später in der Tageszeitung.



Nun aber haben sich die Anzeichen verstärkt, wonach André Müller in durchaus absehbarer Zeit seine Zelte in Gladbeck abbrechen wird. Denn Müller wurde noch im Spätherbst 2021 zum Oberhausener Stadtdechanten gewählt, steht nun in der Nachbarstadt fünf Pfarrgemeinden vor.

Es sei in der Tat ein "Novum", dass ein Priester in zwei verschiedenen Städten das Amt des Stadtdechanten bekleide, gestand auch Ulrich Lota, Pressesprecher des Bistums Essen, auf Anfrage der STADTSPIEGEL-Redaktion ein. Diese Entwicklung sei dem akuten Personalmangel im Bereich des Bistum geschuldet, führte Lota weiter aus.

Bedeutet dies nun, dass André Müller nicht mehr Probst der katholischen Kirche in Gladbeck sein wird? Pressesprecher Lota wollte sich nicht so richtig festlegen. Die Kirche sei nicht an einer übereilten Lösung interessiert, sagte Lota. Es gebe kein Zeitfenster, die Doppelbelastung für Müller aber natürlich weder mittel- oder gar langfristig nicht möglich. Auf Bistumsebene habe man sich selbstverständlich schon erste Überlegungen gemacht.

Für welche Stadt wird sich André Müller entscheiden? Es sei diesbezüglich keine endgültige Entscheidung gefallen, zeigte sich Lota weiter zurückhaltend. Aber die Tendenz spreche, was ja auch verständlich sei, wohl für Oberhausen...