Keine einfache Zeit für die Sternsinger: Wegen der Auflagen in der Corona-Pandemie waren Besuche an den Haustüren nicht möglich. Dank kreativer Überlegungen und eines engagierten Geschwister-Trios musste die Gemeinde St. Franziskus aber nicht auf ihren Segen verzichten.

Bundesweit aber gab es viele alternative Möglichkeiten, den Segen zu überbringen – kontaktlos und kreativ. So auch in Sankt Franziskus, Gladbeck. Dort wurde eine „Haltestelle: Segensreich“ eingerichtet. Eine Sternsingergruppe musizierte und rezitierte im Gemeindeheim am offenen Fenster und bereitete mit ihrer Darbietung den vorbeikommenden Besuchern eine ganz besondere Freude.

Diese konnten unter Einhaltung der Hygiene-Regeln aus sicherer Entfernung eine Spende abgeben und den Segensbrief mitnehmen, der am Kirchort verteilt wurde. So konnten die Sternsinger trotz der strengen Regeln Freude und Segen bringen.

Ein besonderer Dank der Gemeinde gilt den Kindern Johanna, Maria und Raphael, die mit ihrer Mutter die Vorbereitungen singend und schauspielernd mit großem Einsatz in die Tat umgesetzt haben. Bereits seit vier Jahren engagieren sich die Geschwister bei den Sternsingern.

Mit den Spendengeldern der bundesweiten Sternsingeraktion sollen weltweit Kinder während der Krise unterstützt und sie mit sozialen Projekten vor Gewalt und Vernachlässigung geschützt werden.