Für den Einsatz der Bombenentschärfung - An der Lune - wurde das DRK Gladbeck angefordert und errichtete im Bürgerhaus Ost -Bülser Straße - eine Anlaufstelle für die Bewohner die ihre Wohnungen verlassen mussten. Ebenfalls fuhr das DRK Gladbeck mit zwei Krankentransportwagen mobilitätseingeschränkte Bürger von der Wohnung zur Anlaufstelle.



Um eine nach Anlaufstelle zu errichten und zu betreuen unter den Bedingungen der Corona Krise müssen viele Punkte beachtet werden. Im Rahmen einer Gefährdungsanalyse und unter Beachtung der Einsatzleitlinien im Betreuungsdienst wurde diese Aufgabe durch die ehrenamtlichen Führungskräfte und eingesetzten Helferinnen und Helfer gemeistert. An einem normalen Wochentag konnte das DRK Gladbeck 15 Einsatzkräfte aus dem Ehrenamt für diesen Einsatz einsetzen. Um 10 Uhr am Mittwochmorgen (02.09.2020) trafen sich die Rotkreuzler und bereiteten den Einsatz vor. Hierzu zählte u.a. die Kontrolle des Materials und der Einsatzfahrzeuge.

Screening Stelle eingerichtet

Ebenfalls wurde vor dem Bürgerhaus Ost eine Screening Stelle eingerichtet. Hier wurden alle Bürger registriert und Temperatur gemessen.

Versorgung mit Mineralwasser und kleinen Snacks

Die Bürger die sich in der Anlaufstelle aufhielten wurden mit Mineralwasser und kleinen einzeln eingepackten Snacks versorgt.

Nach erfolgreichen Bombenentschärfung wurden alle wieder zu den Wohnungen gefahren.

Anschließend erfolgte der Rückbau der Anlaufstelle und die Desinfektion der Tische und Stühle im Bürgerhaus Ost.

Einsatz endete um 17 Uhr für die Rotkreuzler

Der Einsatz endete um 17 Uhr für die Rotkreuzler am DRK Zentrum Gladbeck nachdem alle Materialien einschließlich Einsatzfahrzeuge nach RKI Vorgaben desinfiziert wurden.

Die Einsatzbereitschaft für den nächsten EINSATZ ist wieder hergestellt.

Dank an alle Rotkreuzler für Ihren ehrenamtlichen EINSATZ für unsere Mitbürger/Innen

Ohne ein aktives starkes Ehrenamt wären solche Einsätze nicht durchführbar.

Dank geht auch an die Feuerwehr Gladbeck und Ordnungsamt Gladbeck für die optimale Zusammenarbeit.